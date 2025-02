https://fr.sputniknews.africa/20250227/le-nigeria-retire-du-marche-un-grand-lot-de-medicaments-perimes-et-non-conforme-offerts-par-lusaid-1070843162.html

Le Nigeria retire du marché un grand lot de médicaments périmés et non conforme offerts par l'USAID

Au Nigeria, d'importantes quantités de médicaments périmés ou non conformes offerts par l'USAID et l'UNFPA ont été retirées du marché. La saisie a été réalisée dans le cadre du programme contre le trafic de produits illicites mené par l'Agence nationale de contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC).À ce jour, l'agence a déjà confisqué 87 camions remplis de médicaments interdits, périmés ou de qualité insatisfaisante pour une valeur approximative de 1 mille milliards de nairas (soit près de 667 millions de dollars), selon la directrice générale de la NAFDAC.Ce volume "est suffisant pour déstabiliser la sécurité du pays", affirme Mojisola Adeyeye. L'opération a révélé des violations choquantes des réglementations de stockage et de distribution.Ainsi, de grandes quantités de médicaments antirétroviraux et de préservatifs donnés par l'USAID et l'UNFPA ont été retrouvées périmées et reconditionnées pour la vente.D'autres produits authentiques sont devenus inefficaces, voire dangereux, suite au non-respect des normes de stockage, avec des températures atteignant parfois 40°C.

