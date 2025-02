https://fr.sputniknews.africa/20250227/ces-pays-dafrique-possedent-le-meilleur-soft-power-1070847890.html

Ces pays d'Afrique possèdent le meilleur soft-power

Ces pays d'Afrique possèdent le meilleur soft-power

Sputnik Afrique

L'Égypte et l'Afrique du Sud savent mettre en valeur leur image pour asseoir leur influence, d'après un rapport du cabinet de conseil en stratégie de marque... 27.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-27T18:44+0100

2025-02-27T18:44+0100

2025-02-27T18:44+0100

international

influence

soft power

égypte

afrique du sud

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/02/1057483644_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_9e9ceaf1b44bb2a7398ec06401ec41a6.jpg

Comme en 2024, l'Égypte est le pays le plus d'Afrique le plus influent en matière de soft-power, selon un rapport du cabinet de conseil en stratégie de marque, Brand Finance.Malgré les défis économiques mondiaux, certains États du continent savent mettre en valeur leur image de marque nationale et en tirer des bénéfices, précise l'étude.Les pays africains ayant le meilleur soft-power en 2025 sont:

égypte

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, influence, soft power, égypte, afrique du sud