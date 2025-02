https://fr.sputniknews.africa/20250226/une-rhetorique-anti-kiev-est-developpee-par-les-usa-pour-obtenir-le-depart-de-zelensky-1070833036.html

"Une rhétorique anti-Kiev est développée par les USA pour obtenir le départ de Zelensky"

"Une rhétorique anti-Kiev est développée par les USA pour obtenir le départ de Zelensky"

Il y a tout juste trois ans, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine était lancée. Aujourd'hui, l'heure est à la résolution de ce conflit avec le... 26.02.2025, Sputnik Afrique

"Aujourd'hui, le seul moyen qu'il a d'accélérer le retour à la paix, c'est de se débarrasser de Zelensky. Et donc on est en train, je veux dire, les États-Unis sont en train de développer une rhétorique anti Kiev pour obtenir le départ de Zelensky et favoriser l'arrivée d'un nouveau chef d'État qui serait plus perméable aux idées de Trump qui ne sont pas du tout celle de Biden, qui sont complètement opposées à celle de Biden", a affirmé le Général Delawarde interrogé par Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

