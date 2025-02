https://fr.sputniknews.africa/20250226/paris-restreint-lacces-en-france-a-des-dignitaires-algeriens-1070829902.html

Paris restreint l'accès en France à des "dignitaires" algériens

Paris restreint l'accès en France à des "dignitaires" algériens

Sputnik Afrique

C'est le chef de la diplomatie française qui a fait cette annonce sans préciser quand la mesure entre en vigueur ni combien de personnes elle concerne. 26.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-26T12:37+0100

2025-02-26T12:37+0100

2025-02-26T13:38+0100

france

algérie

maghreb

jean-noël barrot

accès

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104102/63/1041026360_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_8544f18fb0572da73c712919b28aa89d.jpg

Jean-Noël Barrot a cependant indiqué que la restriction est "réversible" et sera levée "dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra". Le ministre s'est également dit prêt à prendre d'autres mesures si la coopération franco-algérienne "n'est pas reprise". "Mais je le ferai toujours à bon escient et sans nécessairement en faire la publicité", a-t-il ajouté. La relation entre Paris et Alger est au plus bas depuis que la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La tension n'a fait que croître après une attaque mortelle au couteau commise par un ressortissant algérien faisant l'objet de l'obligation de quitter le territoire français. Alger avait refusé à dix reprises de le reprendre, selon les autorités françaises.

france

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, algérie, maghreb, jean-noël barrot, accès