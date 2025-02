https://fr.sputniknews.africa/20250226/les-militaires-de-kiev-tuaient-des-civils-en-reculant-dans-le-donbass-revele-une-survivante-1070834357.html

Les militaires de Kiev tuaient des civils en reculant dans le Donbass, révèle une survivante

"Les soldats ukrainiens nous ont dit: 'Nous allons battre en retraite, et vous qui attendez [l'arrivée des Russes], vous en ferez les frais. Nous allons tout...

Elle a elle-même perdu son mari et sa mère, tous les deux tués près de leur immeuble. Liliya et sa fille se sont cachées pendant deux heures et demie dans leur appartement pour échapper aux balles. Les militaires ukrainiens faisaient irruption des les habitations sous prétexte d'un contrôle d'identité et tiraient sur les locataires. Des familles entières ont été déracinées, affirme Mme Poliakova.

