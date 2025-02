https://fr.sputniknews.africa/20250226/la-tanzanie-et-la-russie-elargissent-leur-connexion-aerienne--1070831468.html

La Tanzanie et la Russie élargissent leur connexion aérienne

Les vols directs entre l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg et la capitale tanzanienne Dar es Salaam devront reprendre dans un avenir proche. 26.02.2025, Sputnik Afrique

La Russie et la Tanzanie ont convenu du rétablissement de la connexion aérienne directe entre Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville russe, et la capitale tanzanienne.C'est ce qu'a rapporté la mairie de Saint-Pétersbourg après une réunion de travail avec l'ambassadeur de Tanzanie, Frédéric Ibrahim Kibuta.Plusieurs accords ont été conclus lors de cette rencontre.Ils permettront de "dynamiser nos échanges commerciaux, touristiques, culturels et humanitaires, ainsi que d'augmenter le nombre d'étudiants tanzaniens dans les universités de Saint-Pétersbourg", a déclaré le président du Comité des relations extérieures de la ville.De plus, la Tanzanie est disposée à signer prochainement un mémorandum d'entente avec la Russie, ainsi qu'un accord de coopération entre l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et quatre universités tanzaniennes, a assuré Frédéric Ibrahim Kibuta.

