https://fr.sputniknews.africa/20250226/la-russie-et-la-guinee-bissau-renforcent-leur-cooperation-economique--1070825330.html

La Russie et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération économique - vidéo

La Russie et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération économique - vidéo

Sputnik Afrique

En prévision d'un entretien entre les chefs d'État, les deux pays ont signé un protocole d'entente sur la création d'un mécanisme de consultation sur leur... 26.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-26T08:54+0100

2025-02-26T08:54+0100

2025-02-26T09:01+0100

russie

guinée-bissau

signatures

mémorandum

accord

coopération

afrique

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/1a/1070825164_0:0:961:542_1920x0_80_0_0_43036d382ea885e8cceddc6b6d186150.png

Il a été signé par les ministres de l'Économie, Maxime Rechetnikov et Soares Sambu. Quels sont les objectifs?Cet accord permettra de dialoguer régulièrement "sur les questions de développement du commerce, d'élimination des obstacles à la libre circulation des biens et des services, ainsi que de modernisation du cadre réglementaire dans la sphère économique", explique le ministre. Un groupe de travail sera mis en place pour discuter de tels projets. Le Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature et est valide pendant 5 ans.

russie

guinée-bissau

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, guinée-bissau, signatures, mémorandum, accord, coopération, afrique, économie