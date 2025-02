https://fr.sputniknews.africa/20250226/la-premiere-eglise-orthodoxe-verra-le-jour-dans-la-capitale-de-la-zambie-1070835367.html

La première église orthodoxe verra le jour dans la capitale de la Zambie

La première église orthodoxe verra le jour dans la capitale de la Zambie

Un lopin de terre à Lusaka a été mis à la disposition de l'Église orthodoxe russe pour la construction de la première et principale église russe de la...

Des travaux de rénovation, l'organisation d'une communauté paroissiale et le début de la vie liturgique sont désormais prévus, précise l'agence russe pour la coopération humanitaire internationale.L'église sera consacrée au Synaxe du Saint Archange Michel et de toutes les Puissances angéliques.L'exarque patriarcal d'Afrique, le métropolite Constantin de Zaraïsk, a célébré la liturgie dans la capitale de la Zambie, sur le territoire de la Maison russe à Lusaka.Le métropolite Constantin a offert à la Maison russe une icône de la Sainte Mère de Dieu et une Bible, ainsi qu'un ensemble d'ustensiles pour les services religieux destinés à la future église.

