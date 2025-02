https://fr.sputniknews.africa/20250226/la-bielorussie-ratifie-le-traite-sur-les-garanties-de-securite-avec-la-russie-1070827796.html

La Biélorussie ratifie le traité sur les garanties de sécurité avec la Russie

Minsk a ratifié le traité avec Moscou permettant à la Russie d'établir des installations militaires en Biélorussie. 26.02.2025, Sputnik Afrique

Le document prévoit qu'afin de prévenir et de repousser les actes d'agression contre la Biélorussie, "des installations militaires et autres de la Fédération de Russie peuvent être établies sur le territoire de la République de Biélorussie, et des contingents militaires de la Fédération de Russie peuvent y être déployées".Le Parlement biélorusse a annoncé l'adoption d'un projet de loi en ce sens.

