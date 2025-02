https://fr.sputniknews.africa/20250225/trois-anciens-dirigeants-africains-nommes-mediateurs-pour-regler-le-conflit-dans-lest-de-la-rdc-1070818703.html

Trois anciens dirigeants africains nommés médiateurs pour régler le conflit dans l'Est de la RDC

Ils ont été désignés, le 24 février, facilitateurs des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi. 25.02.2025, Sputnik Afrique

Ce sont:Les médiateurs auront pour mission de superviser le respect du cessez-le-feu entre les parties au conflit, de coordonner l'aide humanitaire et de soutenir les discussions multilatérales concernant la stabilisation à long terme dans l'est du pays.Cette décision a été adoptée par la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) après des consultations entre les chefs d'État et les gouvernements de ces deux organisations régionales, selon leur communiqué publié lundi.

