Les USA ont dépensé plus de 500 millions de dollars pour façonner une Ukraine pro-occidentale

Le programme UCBI, destiné à soutenir l'orientation euro-atlantique de l'Ukraine, a coûté environ 510 millions de dollars aux États-Unis, selon une analyse de... 25.02.2025, Sputnik Afrique

Les États-Unis ont investi plus de 500 millions de dollars dans la création d'une Ukraine pro-occidentale.C'est ce qui ressort des rapports publics de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), analysés par Sputnik. La construction d'une identité nationale ukrainienne orientée vers l'Occident (le programme UCBI) a commencé en 2014. Elle comprenait quatre phases, dont les deux premières ont coûté environ 78,2 millions de dollars aux États-Unis, selon le site USAspending.gov. Après l'escalade du conflit en Ukraine en février 2022, l'USAID a conclu deux contrats supplémentaires avec la société internationale Chemonics International, l'un de ses principaux contractants pour la mise en œuvre de projets globaux. La valeur de ces troisième et quatrième phases du programme UCBI s'élève respectivement à 180,2 millions de dollars et 252 millions de dollars.

