https://fr.sputniknews.africa/20250225/le-sud-global-peut-changer-la-donne-au-sein-du-g20-en-orientant-ses-partenariats-vers-les-brics-1070822706.html

Le Sud global peut "changer la donne" au sein du G20 en orientant ses partenariats vers les BRICS

Le Sud global peut "changer la donne" au sein du G20 en orientant ses partenariats vers les BRICS

Sputnik Afrique

C'est l'avis de Bakary Traoré, expert en relations internationales, qui analyse pour Sputnik Afrique la portée du récent sommet ministériel du G20. 25.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-25T17:46+0100

2025-02-25T17:46+0100

2025-02-25T17:46+0100

opinion

g20

afrique du sud

chine

russie

états-unis

occident

multilatéralisme

brics

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058535147_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_fff388211eb51862395cd4f332a912f5.jpg

Selon lui, en nouant des liens avec la Chine, la Russie, l'Inde ou l'Afrique du Sud, les pays africains "peuvent essayer de renverser la tendance du leadership des États-Unis". Ce choix "permettra de promouvoir davantage le multilatéralisme", explique l'expert. Et d'ajouter: "Un multilatéralisme qui est en train de terrasser l'unilatéralisme que l'Occident essayait d'imposer au reste des États du monde". En faisant bloc au sein du G20, les membres des BRICS peuvent en "prendre le leadership", ce qui sera "au bénéfice de l'humanité et non au bénéfice des populations d'une ou de quelques puissances étrangères", avance M.Traoré.

afrique du sud

chine

russie

états-unis

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, g20, afrique du sud, chine, russie, états-unis, occident, multilatéralisme, brics