La RDC suspend ses exportations de cobalt pour quatre mois

La RDC suspend ses exportations de cobalt pour quatre mois

La République démocratique du Congo espère, par cette mesure, réguler l'offre sur le marché international, confronté à une offre excédentaire.

Cette décision vise "à renforcer la traçabilité et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement et à promouvoir la transformation locale du minerai", explique le ministère des Mines en partageant un communiqué du régulateur minier congolais (ARECOMS).La décision de suspendre les exportations de cobalt pourrait être réexaminée dans trois mois, a précisé l'agence.La RDC produit environ les trois quarts du cobalt mondial, qui est utilisé, entre autres, dans les batteries de véhicules électriques.Cette suspension intervient en plein conflit dans l'est de la RDC. Depuis janvier, les hostilités ont coûté la vie "à plus de 7.000 personnes", pour une grande partie des civils, a déclaré lundi à Genève la Première ministre Judith Suminwa Tuluka.

cobalt, république démocratique du congo (rdc), exportations, afrique subsaharienne