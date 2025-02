https://fr.sputniknews.africa/20250225/derniere-etape-de-la-transition-politique-au-tchad-les-membres-du-senat-sont-elus-ce-25-fevrier-1070819942.html

Dernière étape de la transition politique au Tchad: les membres du Sénat sont élus ce 25 février

Les conseillers municipaux et les conseillers provinciaux sont invités à faire leur choix parmi 119 candidats présentés par 16 formations politiques. 25.02.2025, Sputnik Afrique

Les résultats provisoires de ces élections sont attendus dès ce soir. Les définitifs doivent être proclamés par le Conseil constitutionnel le 4 mars. Cette dernière consultation électorale s’inscrit dans le processus de transition lancé après la mort du Président Idriss Déby Itno, en avril 2021. Elle fait suite à la présidentielle en mai 2024, puis aux élections législatives et provinciales en décembre. Le bicaméralisme parlementaire au Tchad a été institué en juillet dernier conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif et souverain. Le Sénat compte 69 membres dont un tiers est nommé par le Président. Les sénateurs ont un mandat de six ans renouvelable. L'institution aura pour missions l'examen et l'adoption des lois, ainsi que le contrôle de l'exécutif.

