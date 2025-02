https://fr.sputniknews.africa/20250224/vladimir-poutine-a-informe-xi-jinping-des-recents-contacts-russo-americains-selon-le-kremlin-1070805744.html

Vladimir Poutine a informé Xi Jinping des récents contacts russo-américains, selon le Kremlin

Voici les points clés de la conversation téléphonique entre les deux dirigeants: 24.02.2025

🟠 La partie chinoise a exprimé son soutien au dialogue entamé entre la Russie et les États-Unis, ainsi que sa volonté d’aider à trouver des moyens de résoudre pacifiquement le conflit ukrainien.🟠 Les relations russo-chinoises constituent le facteur de stabilisation le plus important dans les affaires mondiales, ont souligné les deux Présidents. Elles sont de nature stratégique et ne sont dirigées contre personne.🟠 Les deux parties ont confirmé le calendrier des prochains sommets dans le cadre:🟠 La Russie et la Chine sont de bons amis qui se soutiennent mutuellement et parviennent à un développement commun, a déclaré le Président chinois à son homologue russe.🟠 Pékin salue les efforts déployés par la Russie et d'autres parties intéressées pour résoudre la crise ukrainienne, a-t-il encore indiqué.🟠 La Russie s'engage a éliminer les causes profondes du conflit russo-ukrainien et à trouver une solution de paix durable, a pour sa part déclaré Vladimir Poutine, cité par Chine nouvelle.

