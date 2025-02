https://fr.sputniknews.africa/20250224/ukraine-un-reglement-sans-leradication-des-causes-du-conflit-entrainerait-de-lourdes-consequences-1070802851.html

Ukraine: un règlement sans l'éradication des causes du conflit entraînerait de lourdes conséquences

Sputnik Afrique

24.02.2025

2025-02-24T08:18+0100

2025-02-24T08:18+0100

2025-02-24T08:44+0100

"Nous devons trouver une solution à long terme, qui, à son tour, doit nécessairement inclure un élément visant à surmonter les causes profondes de ce qui s’est passé en Ukraine et dans ses environs", a indiqué à Sputnik Sergueï Riabkov.La Russie a expliqué clairement et de manière très détaillée aux États-Unis sa position sur l'inacceptabilité d'un simple cessez-le-feu en Ukraine, a-t-il noté.De son côté, Washington vise un cessez-le-feu dans les plus brefs délais, selon lui. On ignore toujours ce que représente le plan de Trump sur l'Ukraine, même après les négociations à Riyad, a souligné M.Riabkov.

2025

