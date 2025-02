https://fr.sputniknews.africa/20250224/rencontre-usa-russie-a-riyad-leurope-est-elle-declassee-dans-les-priorites-geostrategiques-us-1070808595.html

Rencontre USA-Russie à Riyad: L’Europe est-elle déclassée dans les priorités géostratégiques US?

Rencontre USA-Russie à Riyad: L’Europe est-elle déclassée dans les priorités géostratégiques US? Sputnik Afrique "Le système politique français est complétement piégé dans l’idéologie gauchiste néoconservatrice américaine, contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays européens de l’Est", affirme dans L’Afrique en marche Xavier Moreau, fondateur et directeur de Stratpol. Ceci se voit dans "le comportement Macron en Afrique francophone ".

"Donald Trump et toute son équipe sont décidés à mettre fin à l’influence et au contrôle des néoconservateurs sur les institutions américaines, qu’ils ont dévoyées et utilisées pour promouvoir leur idéologie woke à l’intérieur des États-Unis et le pillage des ressources du pays par les guerres et les changements de régime qu’ils ont poussés dans le monde", affirme à Radio Sputnik Afrique Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol. "Ce travail est nécessaire voire indispensable pour qu’il puisse avoir les leviers de pouvoir aussi bien financier et économique que politique et diplomatique. Cependant, après les premières décisions prises par la nouvelle administration américaine, dont notamment la dissolution de l’USAID, la vache à lait qui a financé gracieusement tous les programmes dont l’Open society de Georges Soros a été le porte-drapeau en Europe de l’Est, il est à craindre que la clique néoconservatrice américaine trouve refuge en Europe, en particulier en France", ajoute-t-il.Dans le même sens, Xavier Moreau estime qu’"il y a vraiment de quoi avoir peur que la France devienne effectivement l’ultime bastion et refuge de cette idéologie et culture néoconservatrice de la mort. Cette peur est totalement justifiée quand nous voyons le comportement de colons qu’adoptent Emmanuel Macron et ses collaborateurs en Afrique francophone, où ils refusent toujours de décoloniser. Cela fait partie d’un monde révolu depuis longtemps et qui plus est dans le contexte international actuel marqué par l’émergence d’un monde multipolaire, offrant une place de partenaire à part entière au Sud global".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

