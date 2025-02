https://fr.sputniknews.africa/20250223/lia-attire-de-plus-en-plus-dinvestissements-en-afrique-1070795118.html

L’IA attire de plus en plus d’investissements en Afrique

Cette technologie pouvant générer 1.200 milliards de dollars d’ici 2030* sur le continent, ce dernier se focalise sur l'intégration de l’intelligence... 23.02.2025, Sputnik Afrique

La capitale ivoirienne a accueilli la première édition du Salon international de l’intelligence artificielle, de la défense et de l’espace (SIADE), du 20 au 21 février. Des experts et des entrepreneurs s'y sont réunis pour étudier le potentiel pratique de l’IA dans les domaines de la défense et de l’aérospatial."En Côte d’Ivoire, nous avons le devoir et l’opportunité d’exploiter pleinement cette technologie pour accélérer notre développement", a plaidé le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté.À l'échelle du continent, ce sont en particulier le Nigeria et le Kenya qui attirent des investissements croissants, note Africa 24 TV. Ces pays se positionnent comme des hubs technologiques.L’idée est notamment de renforcer la souveraineté numérique du continent à travers des collaborations internationales, selon les organisateurs.Les problèmes de l’accès limité à Internet et du manque de formations spécialisées freinent cependant ce processus. En effet, seulement 22% des Africains ont un accès stable à Internet, d'après la Banque mondiale.* selon une étude de PricewaterhouseCoopers

