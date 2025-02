https://fr.sputniknews.africa/20250223/le-niger-entre-dans-le-cercle-des-pays-producteurs-de-cuivre-1070800088.html

Le Niger entre dans le cercle des pays producteurs de cuivre

Le Niger entre dans le cercle des pays producteurs de cuivre

Un permis d'exploitation de ce minerai dans la région d'Agadez a été attribué à la Compagnie Minière de l'Aïr (COMINAIR SA), dont l'État détient 25%, annonce...

Cette décision du gouvernement fait suite à la découverte d'un important gisement dans la zone. Il est estimé que le site produira 2.700 tonnes de cuivre en moyenne par an sur une durée de 10 ans. Il devrait également créer 300 emplois directs au profit des jeunes Nigériens. Au cours des 10 premières années, la redevance devrait dépasser 4 milliards de francs CFA, en plus d'une redevance superficiaire de 575 millions de francs CFA. La société devra donner la priorité aux entreprises locales dans la fourniture des biens et services liés à l'exploitation du gisement.

