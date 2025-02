https://fr.sputniknews.africa/20250223/le-niger-consolide-sa-position-de-producteur-duranium-avec-lattribution-dun-nouveau-permis-1070800214.html

Le Niger consolide sa position de producteur d'uranium avec l'attribution d'un nouveau permis

La Compagnie Minière de Recherche et d’Exploitation (COMIREX SA) exploitera de l’uranium dans le département d’Arlit (région d’Agadez). 23.02.2025, Sputnik Afrique

La production envisagée est de 300 tonnes d'uranium par an sur une durée de 5 ans, accompagnée de la création de 94 emplois directs. Le site devrait rapporter 3,6 milliards de francs CFA à l'État, indique le gouvernement. L'entreprise devra également contribuer au financement des infrastructures locales, à la formation et à la protection de l’environnement. Comirex est une société de droit nigérien "appartenant à des nationaux", avec une participation de l'État atteignant 40%. Cette décision s'inscrit dans la volonté de Niamey d'assurer une "souveraineté pleine et entière" sur ses ressources naturelles.

