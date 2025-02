https://fr.sputniknews.africa/20250223/la-russie-continuera-a-equiper-son-armee-de-nouvelles-armes-modernes-declare-poutine-1070786404.html

La Russie continuera à équiper son armée de nouvelles armes modernes, déclare Poutine

Pour le faire, l'expérience de l'utilisation des armes au combat sera analysée, a précisé le Président russe dans son message vidéo à l'occasion de la Journée... 23.02.2025, Sputnik Afrique

Le pays continuera également d’accroître les capacités de combat de l’armée et de la marine, poursuit-il. Leur préparation au combat est l’élément le plus important pour assurer la sécurité et garantir le présent et l'avenir souverains de la Russie, a ajouté le chef de l'État.

