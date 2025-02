https://fr.sputniknews.africa/20250223/burkina-1000-appeles-au-service-national-patriotique-desormais-dans-les-rangs-des-reservistes--1070801609.html

Burkina: 1.000 appelés au Service national patriotique désormais dans les rangs des réservistes

Burkina: 1.000 appelés au Service national patriotique désormais dans les rangs des réservistes

Ils sont aptes à servir dans l’administration publique après leur formation civique et militaire de trois mois. En cas de besoin, ils sont prêts à participer à... 23.02.2025, Sputnik Afrique

Lors du cursus, les appelés ont appris le maniement des armes et l’autodéfense. Ils se sont appropriés des consignes de sécurité, le savoir-être et ont renforcé leurs capacités physiques. Le Service national patriotique (SNP) a été institué en 1984 pour former des citoyens capables de contribuer à la défense du territoire. Après une longue période axée exclusivement sur les activités civiles, les réformes de 2023 y ont réintroduit la dimension militaire.

