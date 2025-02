La défense anti-aérienne russe a abattu un autre avion de chasse MiG-29, ainsi que 2 bombes guidées Hammer françaises, deux roquettes de HIMARS américaines et 58 drones à voilure fixe. La défense anti-aérienne russe a abattu, ainsi que 2 bombes guidées Hammer françaises, deux roquettes de HIMARS américaines et 58 drones à voilure fixe.

Le groupement russe Ouest a libéré la localité de Novolioubovka, en république populaire de Lougansk. Il a aussi frappé six brigades dans la région de Kharkov et en république populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu plus de 200 soldats, un char, un blindé M113 de production américaine, cinq véhicules, cinq pièces d'artillerie dont trois fournies par l'Otan, trois stations de guerre électronique et un dépôt de munitions.

Le groupement Nord a attaqué deux brigades de défense territoriale ukrainiennes dans la région de Kharkov. Kiev a perdu près de 40 soldats, un blindé, un canon et une station de guerre électronique.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses, frappant sept brigades ukrainiennes et des unités de la Légion étrangère en RPD. Les pertes de Kiev se sont chiffrées à 220 soldats, un blindé de combat d'infanterie, neuf véhicules, six pièces d'artillerie dont un M777 américain, une station de guerre électronique et un dépôt de munitions.

Le groupement Centre a aussi amélioré sa position, attaquant 16 brigades et un régiment d'assaut ukrainiens en RPD. L'ennemi a perdu plus de 375 militaires, quatre blindés dont un MaxxPro américain, cinq véhicules et sept canons -dont un Paladin américain.

Le groupement russe Est a poursuivi son avancée, attaquant cinq brigades ukrainiennes en RPD et dans la région de Zaporojié. Les troupes de Kiev ont perdu environ 160 soldats, deux chars -dont un Leopard allemand-, trois véhicules et deux pièces d'artillerie.

Le groupement Dniepr a attaqué trois brigades ukrainiennes dans la région de Kherson. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 85 soldats, six véhicules, un canon, trois stations de guerre électronique et un dépôt de munitions. Le groupement Dniepr a attaqué trois brigades ukrainiennes dans la région de Kherson. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 85 soldats, six véhicules, un canon, trois stations de guerre électronique et un dépôt de munitions.