Mpox en Afrique: près de 20.000 nouveaux cas depuis le début de l'année

Mpox en Afrique: près de 20.000 nouveaux cas depuis le début de l'année

Le nombre de nouveaux cas de mpox depuis le début de l'année a dépassé les 19.500 en Afrique, tandis que les conflits et les déplacements massifs dans l'est de... 22.02.2025

Au cours d'une conférence de presse en ligne le 20 février, le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, a déclaré que le continent africain avait enregistré 19.544 nouveaux cas de mpox depuis le début de l'année.Sur ce nombre, 4.830 cas ont été confirmés et plus de 191 décès ont été enregistrés. Les données de cette agence de l'Union africaine dédiée à la santé montrent que parmi les 22 pays affectés, 13 connaissent actuellement une transmission active du virus de mpox, tandis que 9 autres sont dans une phase d'épidémie sous contrôle.Au cours de la seule semaine écoulée, 12 pays d'Afrique ont recensé 2.838 nouveaux cas, dont 606 cas confirmés et 36 nouveaux décès, selon M. Kaseya. M. Kaseya a exprimé ses inquiétudes concernant les défis dans l'est de la RDC, pays marqué par une escalade des combats entre l'armée nationale et le M23.Selon les données du CDC Afrique, la RDC est actuellement l'épicentre de l'épidémie de mpox en Afrique, avec 2.246 cas d'infection recensés au cours de la semaine écoulée. Le directeur du CDC Afrique a souligné que les conflits avaient perturbé les services en laboratoires, freinant les dépistages et la signalisation des cas dans les provinces affectées par le conflit, tandis que 400 patients actifs au moins ont fui les centres de santé des zones de conflit. Il a également mis en garde contre l'impact négatif du conflit et des déplacements massifs de population liés à l'insécurité en termes de propagation du virus à l'intérieur des communautés affectées et au-delà.

