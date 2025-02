https://fr.sputniknews.africa/20250222/le-togo-sapprete-a-doter-le-secteur-du-commerce-electronique-dun-nouveau-cadre-reglementaire-1070783014.html

Le Togo s'apprête à doter le secteur du commerce électronique d’un nouveau cadre réglementaire

Sputnik Afrique

Le ministère du Commerce du pays a présenté, le 20 février à Lomé, les résultats des consultations menées avec les acteurs du secteur

Voici les principaux défis du secteur:“Notre souhait est que le Togo puisse disposer d’un cadre réglementaire explicite et attractif qui prenne en compte les besoins et les réalités locales tout en s’alignant sur les normes régionales, continentales et internationales”, a indiqué le directeur de cabinet du ministre, Koffi Vinyo Mensah. L'atelier a rassemblé des représentants des administrations publiques, du secteur privé, des acteurs du commerce en ligne, ainsi que de la société civile.

