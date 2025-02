https://fr.sputniknews.africa/20250222/le-g20-est-une-opportunite-que-lafrique-doit-exploiter-au-maximum-selon-un-chercheur-sud-africain-1070780519.html

Le G20 est une opportunité que l’Afrique doit exploiter au maximum, selon un chercheur sud-africain

Le G20 est une opportunité que l’Afrique doit exploiter au maximum, selon un chercheur sud-africain

Sputnik Afrique

L’Afrique a une chance unique de façonner les politiques mondiales et d’obtenir des avantages économiques grâce au G20, affirme Mikatekiso Kubayi, chercheur... 22.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-22T15:12+0100

2025-02-22T15:12+0100

2025-02-22T15:12+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

opinion

g20

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/14/1070733276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39089b2ed88cf0ecd4cb9c00ec521dba.jpg

"Il appartient aux pays africains de saisir l’opportunité de prospérer, de collaborer avec les autres et de se développer", selon l'expert.Alors que l’Afrique du Sud assume actuellement la présidence du G20, l’Afrique doit faire pression pour obtenir des changements qui soutiennent les chaînes de valeur régionales, facilitent l’accès au financement et favorisent des politiques commerciales plus équitables, poursuit l'expert. "Il est extrêmement important que l’Afrique en tire le meilleur parti possible", conclut Mikatekiso Kubayi.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, opinion, g20, économie