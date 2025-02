https://fr.sputniknews.africa/20250222/lafrique-ne-regrettera-pas-labsence-des-etats-unis-de-lonu-un-prof-nigerian-explique-pourquoi-1070785558.html

L'Afrique ne regrettera pas l'absence des États-Unis de l'Onu, un prof nigérian explique pourquoi

Sputnik Afrique

Le retrait potentiel des États-Unis de l'Onu n'est pas une perte, mais un changement de pouvoir mondial attendu depuis longtemps, a déclaré à Sputnik Afrique... 22.02.2025, Sputnik Afrique

Si les États-Unis quittent l'Onu, comme le propose groupe de sénateurs américains, ils ne manqueront pas à l'Afrique ni aux pays en développement, puisque cela marquera "la fin de leur pouvoir hégémonique", a estimé auprès de à Sputnik Afrique Aboubakar Sadeeque Abba, professeur d'économie politique à l'Université d'Abuja.Les États-Unis ont utilisé l'Onu pour maintenir leur domination. Loin de créer de l'instabilité, leur départ donnerait du pouvoir aux pays en développement. L'Afrique, a-t-il ajouté, est prête à renforcer ses liens avec la Chine, la Russie, l'UE et les BRICS.Il voit également une opportunité pour la Russie de devenir un acteur mondial clé.Si la Russie reste attachée à l’équité et à la justice, elle pourrait être "non seulement une puissance mondiale, mais aussi une puissance qui a une oreille attentive" et remédier aux déséquilibres laissés par le colonialisme et l’impérialisme, a-t-il conclu.

