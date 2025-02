https://fr.sputniknews.africa/20250222/la-russie-soutient-la-resolution-du-cs-de-lonu-sur-la-situation-dans-lest-de-la-rdc-1070777759.html

La Russie soutient la résolution du CS de l'Onu sur la situation dans l'est de la RDC

Selon le projet, le groupe armé M23 doit cesser les hostilités en RDC et retirer ses unités du pays. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de la... 22.02.2025, Sputnik Afrique

"C’est une décision importante pour nous tous, et surtout pour la population civile congolaise. Elle a été adoptée à l’issue de compromis difficiles et de nombreuses heures de travail diplomatique minutieux. Ici à New York, aussi que lors des sommets des dirigeants africains", a-t-il indiqué. Il a souligné que le Rwanda et la RDC doivent s’asseoir à nouveau à la table des négociations, réaffirmer leurs engagements mutuels et convenir des conditions d’un règlement durable et à long terme de tous les problèmes. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'Onu a condamné pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23. Il a appelé les forces armées rwandaises à "immédiatement se retirer du territoire de la RDC, sans préconditions".

