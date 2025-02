https://fr.sputniknews.africa/20250222/de-la-poudre-aux-yeux-un-expert-sur-la-rearticulation-de-la-presence-francaise-en-cote-divoire-1070776781.html

De la "poudre aux yeux": un expert sur la réarticulation de la présence française en Côte d'Ivoire

De la "poudre aux yeux": un expert sur la réarticulation de la présence française en Côte d'Ivoire

Pour Tapé Groubera, le fait que la France ait récemment annoncé son retrait de la base ivoirienne de Port-Bouët ne change pas la donne.

"En 1961, on met les accords coloniaux qui vont régir les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France", rappelle-t-il. Comme conséquence, "la France peut intervenir en Côte d'Ivoire, même aller dans son sous-sol, puiser ce qu'ils veulent", développe-t-il auprès de Sputnik Afrique. "Vous voyez que fondamentalement, le fait de retirer la base et en maintenant les accords, le problème reste le même", souligne-t-il. D'après Tapé Groubera, il n'est pas correct de "dire que les bases militaires sont là pour la sécurité, elles sont là au contraire pour l'insécurité de l'Afrique". "Donc les bases militaires occidentales, pour n'est pas dire toutes les bases étrangères au territoire, à l'Afrique, doivent dégager du continent africain. Toutes bases étrangères, qui n'est pas africaine, selon nous, selon notre vision, doivent quitter le territoire africain", assène-t-il.

