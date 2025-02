https://fr.sputniknews.africa/20250221/voila-ce-que-la-russie-va-defendre-en-ethiopie-1070767068.html

Voilà ce que la Russie va défendre en Éthiopie

21.02.2025, Sputnik Afrique

L’Éthiopie n’a jamais été colonisée, ce qui est un phénomène historique rare en Afrique. 126 millions de personnes amicales envers nous, qui vivent presque au centre de l'Afrique et où la compagnie Ethiopian Airlines a des vols directs depuis Moscou. Nous avons pris l'avion de la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, sous l'aile de laquelle se sont réunis les chefs de 14 ministères et départements russes, ainsi qu'un groupe représentatif de journalistes internationaux qui étaient censés couvrir la visite historique à Addis-Abeba. La visite avait un caractère bilatéral, et son objectif principal était de renforcer le tissu de nos relations bilatérales, en leur donnant un caractère plus dynamique dans le cadre de notre nouvelle politique en Afrique. Nous avons été reçus avec un respect particulier, et cette hospitalité politique s'est faite sentir en toute chose. L’Éthiopie n’est pas seulement un pays de café et de belles personnes, c’est aussi un pays très prometteur et influent sur le continent africain. Le fait que le siège de l’Union africaine est situé dans sa capitale, ainsi que sa participation active aux BRICS, lui confèrent un poids politique particulier sur la scène internationale. Il y avait pourtant un point à l’agenda de la visite qui lui donnait une dimension stratégique: l’ouverture d’un centre éditorial multifonctionnel de Sputnik pour les élites locales et le grand public. Valentina Matvienko et Dmitri Kisselev, directeur général du groupe de médias Rossiya Segodnya, ont coupé un ruban rouge —c'est devenu une étape symbolique dans l’expansion de la présence russe sur le continent africain. La radio, Internet, bref, tout ce qu’un média moderne de niveau mondial peut offrir. Ce média complétera la diffusion de radio Sputnik au Mali, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Botswana, au Malawi et en Guinée. À partir de ce moment, Sputnik Éthiopie devient le fleuron des médias russes sur le continent. Contrairement aux bureaux, où les correspondants collectent des informations, un centre éditorial multifonctionnel assure également la diffusion et présente le point de vue russe sur les larges thématiques de l'agenda international, ce qui signifie que les Africains comprendront mieux notre politique et tout ce qui s'y rapporte. Sans une telle compréhension, il est impossible de développer des relations économiques bilatérales et de promouvoir nos intérêts en Afrique. Aujourd’hui, l’agence d’information internationale Rossiya Segodnya est confrontée à la tâche d’élargir la géographie de sa présence informationnelle en Afrique, ce qui découle des tâches fixées par les dirigeants de la Russie et des pays africains lors de deux sommets de haut niveau. Viennent ensuite les émissions en amharique, en swahili et en haoussa. C'est un travail intellectuel considérable. La promotion des narratifs russes sur tous les sujets d’actualité de l’agenda international contribuera à la décolonisation de l’information dans les pays du Sud global, y compris les pays africains. Sans cette alternative, l’Occident continuera à dominer l’espace médiatique mondial, même si tous les faits n’étaient, ne sont et ne seront pas de son côté. Aujourd’hui, l’Occident, sur le territoire de ses États, s’est fermé aux points de vue alternatifs sur l'actualité. Mais il devra encore rivaliser avec nous dans l'espace médiatique de la majorité mondiale, où il n’y a aucune restriction pour nous. De plus, ils nous attendent là-bas.

