https://fr.sputniknews.africa/20250221/sputnik-a-desormais-un-premier-partenaire-officiel-en-rca-1070759558.html

Sputnik a désormais un premier partenaire officiel en RCA

Sputnik a désormais un premier partenaire officiel en RCA

Sputnik Afrique

L'agence d'information Sputnik et l'Agence Centrafricaine de Presse (ACAP) ont signé un accord de coopération, ce qui constitue le premier document dans le... 21.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-21T12:52+0100

2025-02-21T12:52+0100

2025-02-21T12:52+0100

sputnik

république centrafricaine

presse

médias

afrique subsaharienne

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/15/1070759391_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_60d8e43a050eec5fbe7c4ad2fb624c72.jpg

Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale chez Sputnik, et Karl Ngrebada, directeur général de l'ACAP, ont apposé leur signature sur le document. Dans le cadre de l'accord, les parties ont convenu d'échanger des contenus informatifs, d'utiliser l'expérience de chacune pour la mise en œuvre réussie de divers projets et l'organisation d'événements.À la suite de la signature, Vassili Pouchkov a commenté: "La coopération médiatique entre les médias russes et africains se développe rapidement. L'ACAP est devenu un nouveau partenaire du groupe Media sur le continent. Il est particulièrement important pour nous d'établir une coopération avec les médias des pays qui sont des partenaires stratégiques de la Fédération de Russie."Karl Ngrebada a remercié la partie russe pour tout l'intérêt accordé au développement de la coopération avec la RCA. "Ce document permettra à nos journalistes d'accéder à des informations vérifiées pour couvrir les événements qui se déroulent en Russie et dans le monde", a-t-il ajouté.L'ambassadeur de Russie en RCA, Alexandre Bikantov, a souligné: "Nous sommes convaincus que cette coopération ouvrira de nouveaux horizons pour le développement de l'espace médiatique et renforcera les liens amicaux entre nos pays."

république centrafricaine

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik, république centrafricaine, presse, médias, afrique subsaharienne, russie