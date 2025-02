https://fr.sputniknews.africa/20250221/les-pertes-totales-de-kiev-dans-la-region-de-koursk-depassent-les-62400-soldats-1070765243.html

Les pertes totales de Kiev dans la région de Koursk dépassent les 62.400 soldats

Les pertes totales de Kiev dans la région de Koursk dépassent les 62.400 soldats

L'armée russe, qui poursuit son offensive dans la région de Koursk, a anéanti 20 blindés -dont un suédois- en 24 heures. Les pertes totales de l'armée... 21.02.2025, Sputnik Afrique

Points clés du bilan de la Défense russe sur la situation dans la région de Koursk au 21 février:L'aviation et l'artillerie ont frappé des effectifs et des équipements ennemis dans neuf secteurs de la région de Koursk et sept de celle de Soumy.Le groupement russe Nord a attaqué 17 brigades et trois régiments d'assaut ukrainiens dans près de 15 localités. Deux contre-attaques ennemies ont été repoussées.En 24 heures, l'armée ukrainienne a perdu:Depuis le début des combats dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu au moins 62.450 militaires, 373 chars, 280 véhicules de combat d'infanterie, 233 blindés de transport de troupes, 1.962 blindés de combat et 464 pièces d'artillerie.

