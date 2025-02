https://fr.sputniknews.africa/20250221/face-a-lafflux-de-demandeurs-dasile-congolais-le-burundi-appelle-a-un-soutien-international-1070751947.html

Face à l'afflux de demandeurs d'asile congolais, le Burundi appelle à un soutien international

Le gouvernement burundais appelle à la solidarité nationale et internationale face aux migrants en provenance de la République démocratique du Congo, en proie à un conflit armé, a déclaré le ministre burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse."Le gouvernement burundais appelle à la solidarité nationale et internationale en soutien aux efforts visant à aider ces réfugiés et à répondre de façon adéquate à cette crise humanitaire", a indiqué M. Niteretse."Le Burundi a reçu entre 20.000 et 30.000 demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo depuis le début du mois de février", a ajouté le ministre.Il a fait part de ces chiffres mercredi soir après une réunion avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés/, des partenaires de développement et des organisations humanitaires internationales pour répondre à l'afflux de demandeurs d'asile congolais fuyant l'insécurité dans la province congolaise du Sud-Kivu."Environ 100 officiers de police congolais sont également entrés au Burundi mercredi pour y demander refuge. Tous ces demandeurs d'asile ont besoin d'être protégés de toute urgence", a affirmé M. Niteretse, ajoutant que le nombre d'arrivées avait particulièrement grimpé après le 14 février.Du 14 au 16 février, près de 10.000 demandeurs d'asile ont traversé la frontière pour se rendre au Burundi et fuir les combats qui font rage dans l'est de la RDC. La majorité d'entre eux sont passés par Gatumba, dans le district de Mutimbuzi de la province de Bujumbura, ou bien ont traversé la rivière Rusizi pour accéder aux provinces de Bubanza et Cibitoke. Le Burundi abrite actuellement cinq camps de réfugiés, la plupart de leurs résidents provenant de RDC.

