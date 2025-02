https://fr.sputniknews.africa/20250221/engrais-et-cereales-les-sanctions-limitent-la-liberte-de-lafrique-de-choisir-ses-partenaires-1070769831.html

Engrais et céréales: les sanctions limitent la liberté de l'Afrique de choisir ses partenaires

Sputnik Afrique

21.02.2025

"L'Afrique souhaite avoir la liberté absolue d'achat et de négociation avec des fournisseurs d'engrais et de céréales, y compris la Russie", a déclaré ce vendredi 21 février à Sputnik Afrique Jean-Yves Ollivier, président de la Fondation Brazzaville. Il a ainsi commenté l'importance accordée par l'Afrique du Sud, en tant que présidente du G20, à la sécurité alimentaire alors que la Russie, grand fournisseur de céréales et d'engrais, est visée par des sanctions.Les pays africains cherchent donc à commercer avec les Russes afin d'assurer leur propre sécurité alimentaire, avance-t-il.

