https://fr.sputniknews.africa/20250221/des-senateurs-americains-lancent-un-appel-au-retrait-des-etats-unis-de-lonu--1070764339.html

Des sénateurs américains lancent un appel au retrait des États-Unis de l'Onu

Des sénateurs américains lancent un appel au retrait des États-Unis de l'Onu

Sputnik Afrique

Le projet de loi a été introduit le 20 février par le sénateur Républicain Mike Lee et co-signé par une dizaine d'autres législateurs. 21.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-21T15:24+0100

2025-02-21T15:24+0100

2025-02-21T15:24+0100

international

onu

états-unis

sénateur

projet de loi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/13/1045757752_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_36a82503ef4821ba3280a876736d5691.jpg

La proposition appelle à la fin complète de l'adhésion des États-Unis à l'Onu et à ses agences affiliées, ainsi qu'à la fin du financement américain de ces organisations. Elle interdit toute réintégration dans l’organisation sans l’approbation du Sénat. De plus, elle interdit la participation des États-Unis aux missions de maintien de la paix des Nations unies. "L'Onu est devenue une plateforme pour les tyrans et un lieu pour attaquer les États-Unis et leurs alliés", a déclaré Mike Lee dans une interview à Fox News. Donald Trump, critique également virulent de l'Onu, a signé début février un décret pour retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, onu, états-unis, sénateur, projet de loi