L'armée russe a effectué 11 frappes de précision avec des missiles à long rayon d'action et des drones sur des infrastructures gazières comme portuaires utilisées par l'industrie de guerre ukrainienne.

L'aviation, les drones, les troupes balistiques et l'artillerie russes ont frappé des aérodromes militaires, des dépôts de munitions, des sites d'assemblage et de lancement de drones, ainsi que des points de concentration provisoire d'unités de l'armée ukrainienne et de mercenaires étrangers.

En une semaine, la défense aérienne a abattu deux MiG-29 ukrainiens, deux bombes guidées JDAM, 36 roquettes de HIMARS, 17 bombes guidées Hammer, une roquette d'Ouragan, un missile antinavire Neptune adapté pour frapper des cibles au sol, ainsi que 790 drones à voilure fixe.

Le groupement Nord a libéré la localité de Sverdlikovo pendant son offensive dans la région russe de Koursk. Il a attaqué 13 brigades ukrainiennes et trois régiments d'assaut ukrainiens dans cette région, ainsi que cinq brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov.

Le groupement Nord a libéré la localité de Sverdlikovo pendant son offensive dans la région russe de Koursk. Il a attaqué 13 brigades ukrainiennes et trois régiments d'assaut ukrainiens dans cette région, ainsi que cinq brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov.

En une semaine, les pertes ennemies dans sa zone de responsabilité se sont élevées à 2.255 militaires, 11 chars et 137 blindés de combat, ainsi que 166 véhicules, 36 pièces d'artillerie, trois LRM, trois stations de guerre électronique et cinq dépôts de munitions.

Le groupement Ouest a libéré Figolevka dans la région de Kharkov et Yampolovka en république populaire de Donetsk. Il a attaqué 10 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu au moins 1.316 militaires, 15 blindés de combat dont huit M113 de fabrication américaine, 36 pièces d'artillerie dont 16 fabriquées par des pays de l'Otan, ainsi que 11 dépôts de munitions et 10 stations de guerre électronique.

Le groupement Sud a attaqué 10 brigades ukrainiennes en une semaine. Les forces ukrainiennes ont perdu environ 1.365 militaires, 12 blindés de combat dont deux M113 de facture américaine, 18 véhicules, 19 pièces d'artillerie dont cinq de production occidentale, sept dépôts de munitions et quatre stations de guerre électronique.

Le groupement Centre a libéré Beriozovka et Nadejdinka en RPD. Il a attaqué 14 brigades de l'armée ukrainienne en RPD. L'armée de Kiev a perdu plus de 2.740 soldats, 12 chars dont un Leopard allemand, 28 blindés de combat dont six M113 de production US, 42 véhicules et 40 pièces d'artillerie dont trois occidentales.

Le groupement Est a libéré Novossiolka et Novo-otcheretovatoïé en RPD, attaquant neuf brigades ukrainiennes. Les pertes ukrainiennes se sont élevées à 1.100 militaires, six chars dont deux Leopard, 13 blindés de combat, 23 véhicules, 29 pièces d'artillerie dont trois fournies par l'Otan et deux dépôts de munitions.

Le groupement Dniepr a attaqué huit brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu plus de 460 militaires, 43 véhicules, sept pièces d'artillerie, 10 stations de guerre électronique et de contrebatterie et quatre dépôts de munitions.