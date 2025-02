https://fr.sputniknews.africa/20250220/serguei-lavrov-discute-avec-wang-yi-des-relations-avec-les-etats-unis-et-de-la-crise-en-ukraine-1070746845.html

Relations avec les USA et la crise en Ukraine: entretiens Lavrov-Wang Yi à Johannesburg

Relations avec les USA et la crise en Ukraine: entretiens Lavrov-Wang Yi à Johannesburg

Sputnik Afrique

L'entrevue entre Sergueï Lavrov et Wang Yi a eu lieu ce 20 février à Johannesburg en marge de la réunion du G20, selon un communiqué du ministère russe des... 20.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-20T17:24+0100

2025-02-20T17:24+0100

2025-02-20T19:20+0100

russie

chine

sergueï lavrov

wang yi

g20

afrique du sud

international

afrique subsaharienne

ministère russe des affaires étrangères

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/13/1069293133_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_227fac65044fe28413e06cf5fdab7cd9.jpg

"Les parties ont apprécié le développement du dialogue politique et de la coopération pratique entre la Russie et la Chine en tant que facteur de stabilisation dans le contexte de turbulences persistantes dans le système mondial", selon le communiqué.Concernant le dossier ukrainien, il est nécessaire d'éliminer les causes profondes du conflit en s'appuyant sur la base des principes de la Charte des Nations unies, a souligné Wang Yi.De plus, les chefs des diplomaties ont échangé sur les questions de sécurité eurasienne, la situation au Moyen-Orient et celle dans la région Asie-Pacifique.L'interaction des deux pays au sein de l'Onu, des autres organisations internationales et de divers formats multilatéraux a été évoquée.Un accent particulier a été mis sur les activités du G20 dans la construction d’un dialogue égalitaire entre les représentants de la majorité mondiale et de l’Occident dans les domaines financier et économique.

russie

chine

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, sergueï lavrov, wang yi, g20, afrique du sud, international, afrique subsaharienne, ministère russe des affaires étrangères