Qu'est-ce que le véhicule de défense aérienne Typhoon-PVO qui suscite l’intérêt à travers l’Afrique?

Plusieurs pays africains ont exprimé leur intérêt pour le véhicule de défense aérienne russe Typhoon-PVO, a annoncé aux journalistes le directeur général adjoint du groupe russe Almaz-Anteï, Viatcheslav Dzirkaln en marge du salon international de défense IDEX-2025 à Abou Dhabi.Que sait-on de cette nouvelle variante des blindés de combat résistants aux mines et protégés contre les embuscades en service depuis 2014? Sputnik Afrique a examiné les principales caractéristiques de la famille des véhicules Typhoon et du Typhoon-PVO en particulier.Projet TyphoonLa famille des véhicules blindés à roues Typhoon comprend des modèles modulaires sur le châssis des camions KAMAZ-63968 et Ural-63095, ainsi que l'Ural-63099 monovolume. Elle a été présentée début juin 2011 sur le terrain d'essai du Centre de recherche scientifique de l'armée russe dans la région de Moscou.L'une des missions principales des Typhoon est d'assurer le transport des troupes. Mais ces véhicules peuvent aussi accomplir des missions spécialisées en tant que canons antiaériens automoteurs, porteurs de drones, grues, dépanneuses et autres grâce à des équipements spéciaux ou modules d'armes qu'ils peuvent embarquer.Quelle est la particularité du Typhoon-PVO?Les petits drones, ou drones FPV, figurent actuellement parmi les outils de destruction aérienne les plus dangereux sur la première ligne. Ils sont rapides, agiles et, surtout, extrêmement bon marché par rapport aux cibles qu'ils frappent.L’une des principales missions du Typhoon-PVO est d’assurer la couverture des unités et des sous-divisions militaires, y compris celles en mouvement.L'équipage comprend cinq personnes: le commandant, le conducteur, le mitrailleur et deux artilleurs antiaériens. Le compartiment des artilleurs contient des MANPADS, des lanceurs, des sources d'énergie, des dispositifs d'identification ami-ennemi (IFF) et des munitions pour la mitrailleuse.Des caméras vidéo montées à l'extérieur du blindé permettent aux membres de l'équipage de garder un œil sur la situation sans quitter le module de transport et de prendre le contrôle du véhicule s'ils ne peuvent pas utiliser le pare-brise.Un système de filtration d'air maintient le compartiment de l'équipage et des troupes à une surpression artificielle, soutenant la zone habitable scellée sur tous les équipements de protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire.Le véhicule peut accueillir tout le nécessaire au combat:L'équipage du Typhoon-PVO est équipé de neuf missiles antiaériens guidés et de munitions. Selon les concepteurs du véhicule de combat, le modèle équipé du système de missiles Verba garantit l'interception de projectiles se déplaçant à une vitesse allant jusqu'à 420 m/s, à une distance de 500 à 6.000 m et jusqu'à 3,5 km d'altitude.Doté d'un moteur de 350 chevaux, le Typhoon-PVO aurait la vitesse maximale de 100 km/h, d'une suspension hydropneumatique indépendante et d'une transmission automatisée.Le blindage inférieur du véhicule peut résister à l'explosion d'un engin d'environ 6 kg d'équivalent TNT. La coque du véhicule protège l'équipage contre les balles de 12,7 mm grâce au blindage en céramique et en acier.Le véhicule a été utilisé au combat en Syrie et lors de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.

