Moscou annonce avoir repris à l'armée ukrainienne 800 km2 dans la région de Koursk

Cela représente 64% (1268 kilomètres carrés) du territoire initialement occupé par les Ukrainiens, a révélé le numéro deux de l'état-major russe, le général... 20.02.2025, Sputnik Afrique

"L'initiative dans la région de Koursk est entièrement de notre côté. L'offensive des forces russes est en cours dans toutes les directions", a assuré le général Roudskoï. Selon lui, dans les régions ukrainiennes de Donetsk, de Zaporijia et de Kherson, la Russie contrôle "près de 75% des territoires", alors que dans la région ukrainienne de Lougansk, "moins d'un pour-cent" du territoire est contrôlé par Kiev. Au total, en 2024 les forces russes ont pris le contrôle de "presque 4.500 kilomètres carrés" dans les territoires ukrainiens et "plus de 600 kilomètres carrés au cours des deux mois de cette année", a encore affirmé le général Roudskoï. En 2024, le nombre de morts et de blessés dans les rangs des forces armées ukrainiennes s'élevait à 590.000 soldats; depuis le début de l'opération spéciale, ce chiffre a dépassé 1 million, a indiqué Sergueï Roudskoï.

