"Les universités russes manifestent un grand intérêt à collaborer avec celles d'Afrique de l'Ouest"

"Les universités russes manifestent un grand intérêt à collaborer avec celles d’Afrique de l’Ouest"

Une délégation russe participe au Salon d'opportunités d'affaires, à la foire économique et au festival culturel qui se tiennent actuellement au palais des...

"La diplomatie est active dans le domaine de l’enseignement supérieur, et à plusieurs reprises, lorsque nous étions au Niger, nous avons discuté avec différentes structures de la demande pour l’enseignement supérieur au Niger", selon Natalia Krassovskaïa. La délégation russe est représentée par 3 grandes universités russes, 2 entreprises de haute technologie et autres groupes, explique la directrice du Centre de la diplomatie publique.Pour participer à l'échange, la Russie avait auparavant créé un consortium de 25 établissements russes d'enseignement supérieur, souligne-t-elle. Ce consortium représente tous les domaines de l’éducation à tous les niveaux, soit le baccalauréat, la maîtrise et les études postuniversitaires.

