Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent à Johannesburg

La réunion va durer deux jours. L'Afrique du Sud est le premier pays du continent à présider le Groupe des Vingt. 20.02.2025, Sputnik Afrique

les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent à partir de jeudi à Johannesburg."Les ministres discuteront des questions les plus importants, notamment des conflits armés en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, et tenteront de parvenir à une compréhension mutuelle sur les moyens de les résoudre. L'approche de l'Afrique du Sud, en tant que présidente actuelle du G20, est qu'il est nécessaire de défendre un monde multipolaire et la suprématie de la Charte des Nations Unies dans les affaires internationales", a déclaré le sous-sherpa sud-africain auprès du G20, Xolisa Mabhongo. Le ministre russe des Affaires étrangères est déjà arrivé à Johannesburg. Selon sa porte-parole, Sergueï Lavrov a prévu un certain nombre de contacts bilatéraux avec les participants au sommet.

