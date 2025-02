https://fr.sputniknews.africa/20250220/les-etats-unis-ont-compris-que-lapproche-russe-etait-la-meilleure-chose-a-faire-pour-le-monde-1070735258.html

Les États-Unis ont compris que l'approche russe "était la meilleure chose à faire pour le monde"

Interrogé par Sputnik Afrique, Adamu Garba II, ancien candidat à la présidence nigériane, revient sur l'importance des pourparlers russo-américains en Arabie... 20.02.2025, Sputnik Afrique

"La Russie a fait valoir son point de vue, et les États-Unis ont compris que cette approche était la meilleure chose à faire pour le monde", affirme-t-il."Cela montre clairement que les États-Unis veulent s'orienter vers des systèmes conservateurs, et c'est pourquoi ce rapprochement et cette bromance entre la Russie et les États-Unis sont une très bonne chose pour le monde", développe Adamu Garba II en disant attendre "un accord de paix qui va rallier tout le monde et, en même temps, garantir des assurances pour une participation égale dans le système mondial". "Le résultat sera donc bénéfique pour le monde, et je pense qu'il s'agit d'une évolution positive dont tout le monde devrait se réjouir", conclut-il.

