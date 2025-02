https://fr.sputniknews.africa/20250220/lame-de-la-russie-en-musique-nicolas-kedroff-et-sa-balalaika-1070736653.html

L’âme de la Russie en musique: Nicolas Kedroff et sa balalaïka

Dans cet épisode d’Identités Africaines, Nicolas Kedroff, virtuose de la balalaïka et professeur au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, partage son parcours... 20.02.2025, Sputnik Afrique

L’âme de la Russie en musique: Nicolas Kedroff et sa balalaïka Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Identités Africaines, Nicolas Kedroff, virtuose de la balalaïka et professeur au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, partage son parcours musical exceptionnel. Il raconte comment cet instrument traditionnel russe a marqué sa vie et joue en exclusivité pour Sputnik, offrant un voyage unique entre tradition et modernité.

Nicolas Kedroff retrace son premier contact avec la balalaïka, un instrument qui a façonné toute sa vie. Il revient sur son enfance au sein de la communauté russe et l’instant décisif où il a découvert sa passion.Malgré son amour pour la musique et son engagement à transmettre l’héritage de la balalaïka, Nicolas Kedroff a parfois été confronté à des réactions surprenantes lors de ses performances à l’étranger. Il partage notamment une expérience marquante aux États-Unis.Au fil de l’entretien, Nicolas Kedroff évoque les défis pour préserver et transmettre son art dans un contexte mondial complexe. Entre attachement à ses racines et ouverture sur d’autres horizons, il continue d’enseigner et de jouer partout dans le monde. Il a également interprété plusieurs pièces pour Sputnik Afrique, offrant un aperçu unique de son talent et de la richesse de la balalaïka.► Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

