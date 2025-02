"La Russie contribuera à l’émergence de l’Afrique comme centre indépendant du développement mondial"

En raison des sanctions, la Russie n’a pas pu envoyer en 2024 d’argent pour l’aide alimentaire aux pays africains comme la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, le Niger et le Soudan.

La Russie apporte son soutien à l'Alliance des États du Sahel en envoyant des spécialistes et du matériel militaire.

La Russie met en œuvre des projets en Afrique dans les domaines de l’énergie, des transports, de la haute technologie, de l’exploration spatiale et des technologies numériques.

La Russie encouragera le partenariat avec l’Afrique dans les domaines politique, commercial, militaro-technique et humanitaire.

Le quota d'éducation des étudiants africains en Russie a augmenté depuis 2022 et s'élève désormais à environ 4800 places.

La Russie espère que les pays africains participeront cette année au Forum international des ministres de l’Éducation et au Forum culturel international annuel à Saint-Pétersbourg,

La partie russe résout les problèmes administratifs et économiques pour le démarrage le plus rapide possible de la mission diplomatique russe au Soudan du Sud.