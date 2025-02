https://fr.sputniknews.africa/20250220/ce-pays-africain-interdit-aux-grands-camions-citernes-de-circuler-sur-les-routes-nationales-1070748854.html

Ce pays africain interdit aux grands camions-citernes de circuler sur les routes nationales

Le Nigeria interdit aux camions-citernes de 60.000 litres de circuler sur les routes nationales à partir du 1er mars

Les camions-citernes de 60.000 litres ne pourront plus circuler sur les routes nigérianes à partir du 1er mars, a annoncé l'Autorité de régulation pétrolière du pays (NMDPRA).Cette décision est appelée à limiter les accidents impliquant les camions-citernes ayant coûté la vie à des dizaines de personnes ces derniers mois, selon l'Autorité de régulation pétrolière du pays.De plus, aucun camion d'une capacité de 45.000 litres ne sera autorisé à charger des produits pétroliers d'ici le quatrième trimestre de 2025, d'après Ogbugo Ukoha, directeur exécutif de la NMDPRA pour les systèmes de distribution, le stockage et les infrastructures de vente au détail, cité par les médias.Toutes les parties prenantes sont parvenues à un consensus pour assurer un transport dans les meilleures conditions de sécurité des produits pétroliers à travers le pays, a ajouté le responsable.En janvier, un camion-citerne a explosé après un accident dans l'État du Niger, tuant 98 personnes. Plus de 265 personnes ont perdu la vie dans des accidents de grands camions-citernes ces cinq derniers mois, selon les autorités.

