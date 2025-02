https://fr.sputniknews.africa/20250219/sputnik-ouvre-un-centre-editorial-multifonctionnel-en-ethiopie--1070727051.html

Sputnik ouvre un centre éditorial multifonctionnel en Éthiopie

Sputnik ouvre un centre éditorial multifonctionnel en Éthiopie

Sputnik Afrique

La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 19 février à Addis-Abeba. Ce centre éditorial multifonctionnel créera du contenu pour la radio, le site, les réseaux... 19.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-19T17:03+0100

2025-02-19T17:03+0100

2025-02-19T17:03+0100

sputnik

afrique du nord

éthiopie

valentina matvienko

dmitri kisselev

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/13/1070725126_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_49e25c48815d33606a248dfffbf75b25.jpg

"Ici, nous créons une rédaction de journalistes locaux, qui s'appuient sur toute la puissance médiatique de l'agence de presse russe, disposant d'une licence de média local", a fait savoir Dmitri Kisselev, directeur général du groupe de médias Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik.L'interaction dans le domaine des médias "est d'une importance cruciale pour l'établissement d'un ordre mondial multipolaire équitable, où les intérêts des pays africains seront pleinement pris en compte", a déclaré Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du parlement russe, qui a également assisté à la cérémonie. Pour elle, "Sputnik contribue à la formation d’une base solide pour le développement souverain des pays et des peuples, et contrecarre la désinformation dans l’espace médiatique international".Agegnehu Teshager, président du Conseil de la Fédération d'Éthiopie, a qualifié l'ouverture du bureau d'étape importante dans le développement du réseau Sputnik et des relations bilatérales.Sputnik Éthiopie diffuse en amharique, la langue officielle du pays africain, et plusieurs projets ont déjà été lancés. Ce centre éditorial multifonctionnel créera du contenu pour la radio, le site, les réseaux sociaux et les applications en amharique et en anglais. Ses journalistes couvriront l'actualité de l'Union africaine.L'agence Sputnik travaille activement sur le continent africain et y renforce sa présence. C'est une des plus grandes agences et stations de radio internationales, opérant dans plus de 30 langues. Le média dispose de 25 centres éditoriaux à travers le monde.

afrique du nord

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik, afrique du nord, éthiopie, valentina matvienko, dmitri kisselev