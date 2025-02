L'aviation et l'artillerie ont frappé des effectifs et des équipements ennemis dans 11 secteurs du territoire russe et six de la région de Soumy voisine.

En 24 heures, les pertes de l'armée ukrainienne se sont chiffrées à plus de 510 soldats, un char, un blindé de combat d'infanterie, quatre blindés de transport de troupes, 22 blindés de combat, 57 véhicules, deux canons automoteurs dont un Panzerhaubitze 2000 de production allemande, quatre pièces d'artillerie, quatre mortiers, un lanceur et un véhicule de transport et de chargement du LRM Olkha, deux stations de guerre électronique, un char du génie et trois postes de contrôle de drones. Un dépôt de munitions et un entrepôt de l'armée de Kiev ont aussi été anéantis.