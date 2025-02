https://fr.sputniknews.africa/20250219/larmee-tchadienne-annonce-la-fin-dune-operation-contre-boko-haram-1070726941.html

L'armée tchadienne annonce la fin d'une opération contre Boko Haram

L'opération Haskanite s'est soldée par la mort de "297 terroristes" de Boko Haram, a annoncé le 18 février le porte-parole de l'armée tchadienne.

"Aujourd'hui, Boko Haram n'a aucun sanctuaire sur le territoire tchadien. Les différentes opérations aériennes et terrestres ont traité simultanément et avec efficacité toutes les lignes de front et les bases arrière de ces terroristes", a déclaré le général Chanane Issakha Acheik cité par les médias. La contre-offensive Haskanite avait débuté dans la région du lac Tchad fin octobre 2024, suite à une attaque meurtrière de Boko Haram contre une base militaire qui avait fait une quarantaine de morts parmi les militaires tchadiens.

