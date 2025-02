https://fr.sputniknews.africa/20250219/larmee-russe-a-franchi-la-frontiere-russe-dans-la-region-de-koursk-selon-poutine-1070726304.html

L'armée russe a franchi la frontière russe dans la région de Koursk, selon Poutine

L'armée russe a franchi la frontière russe dans la région de Koursk, selon Poutine

Le Président russe a annoncé que l'armée russe avait franchi la frontière russe dans la région de Koursk et est entrée sur le territoire de l'Ukraine. 19.02.2025, Sputnik Afrique

La 810e brigade des Forces armées russes a franchi la frontière russo-ukrainienne dans la nuit du 18 au 19 février, a annoncé ce mercredi 19 février Vladimir Poutine, lors d'une visite à une usine de drones à Saint-Pétersbourg.Les forces russes avancent sur toute la ligne de contact, a ajouté M.Poutine.La 810e brigade autonome de marines de la garde a combattu dans les zones les plus difficiles au cours de l'opération militaire spéciale. Les marines ont notamment participé à la libération de Marioupol, repoussé la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporojié et ont combattu dans la zone insulaire du Dniepr, non loin de Kherson. Après le début de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk, la brigade a été transférée vers les zones frontalières, où elle accomplit actuellement des missions de combat.

