https://fr.sputniknews.africa/20250219/la-cote-divoire-vise-un-taux-de-pauvrete-inferieur-a-20-dici-2030-1070715777.html

La Côte d'Ivoire vise un taux de pauvreté inférieur à 20% d’ici 2030

La Côte d'Ivoire vise un taux de pauvreté inférieur à 20% d’ici 2030

Sputnik Afrique

À travers son futur Plan national de développement (PND) couvrant la période 2026-2030, la Côte d’Ivoire ambitionne de ramener le taux de pauvreté sous la... 19.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-19T07:17+0100

2025-02-19T07:17+0100

2025-02-19T07:17+0100

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

international

économie

pauvreté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/11/1052189273_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_df3eafc1006740ba2d09e87ac8d2403a.jpg

Cette ambition s’inscrit dans un contexte de forte croissance démographique de 2,6% par an, qui fera passer la population ivoirienne de 26,9 millions en 2020 à environ 35 millions d’âmes en 2030, a expliqué le premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.Pour le premier ministre ivoirien qui présidait les travaux d’un séminaire gouvernemental consacré à la préparation du PND 2026- 2030, la vision 2030 ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.Pour ce faire, a précisé M. Mambé, il s’agit de rehausser le revenu moyen par habitant, qui est passé de 1.722 dollars entre 2010 et 2020 pour atteindre environ 4.000 dollars en 2030, tout en intensifiant la croissance économique afin de la rendre plus inclusive.L'objectif est de réduire significativement la pauvreté, comme l’a fait le gouvernement depuis 2011, en la faisant passer de 55 % en 2011 à une estimation de 37,5 % en 2021, soit la plus forte baisse enregistrée depuis 1985, s’est félicité le premier ministre, faisant observer que malgré les chocs exogènes ayant marqué la période 2021-2025, notamment la pandémie de Covid-19, une conjoncture internationale difficile et les défis sécuritaires sous-régionaux, la Côte d'Ivoire a su s’adapter pour poursuivre la mise en œuvre du PND 2021-2025.Dans la même lignée, M. Beugré Mambé s’est réjoui des progrès réalisés dans le cadre du PND 2021- 2025, qui témoignent de la bonne trajectoire du pays. "Sur un total d’investissements prévus à hauteur de 59.000 milliards de FCFA, le cumul des réalisations à fin 2024, s’établit à environ 45.500 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 77,1 % ", a-t-il révélé.À noter que le PND 2026-2030 prévoit l’adoption d’un nouveau modèle de croissance économique et l’intégration d’expériences internationales pour orienter les décisions stratégiques.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

côte d'ivoire, afrique subsaharienne, international, économie, pauvreté